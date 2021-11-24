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Дубль Соболева в ворота «Наполи»: идеально исполнил пенальти и шикарно замкнул подачу Мозеса

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 20:00
24 ноября. «Спартак» — «Наполи». Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. «Спартак» — «Наполи». Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
«Спартак» в домашнем матче с «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы обыгрывает итальянцев благодаря дублю Александра Соболева — 2:1.
Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

Форвард забил два мяча уже в первые полчаса игры. На первой минуте французский судья Клеман Тюрпен указал на точку после фола Лоботки на Промесе. Исполнять пенальти в ворота «Наполи» отправился Соболев, и сделал это идеально: ударом верхом в «девятку», разведя в разные стороны мяч и вратаря гостей Мерета.

Второй гол Александр забил уже с игры: здорово отклеился от защитника Кулибали, откликнувшись на выверенный навес от Мозеса, который классно разобрался с соперником на фланге. Соболев аккуратно ударом головой отправил мяч в нижний ближний угол ворот, а Мерет снова не смог спасти свои ворота.

Это уже второй дубль Соболева в нынешнем сезоне в Лиге Европы: ранее он дважды забивал в ворота «Лестера» в домашней встрече (3:4). Интересно, что в 14 матчах РПЛ у Александра меньше голов (3), чем в Лиге Европы в матчах с «Лестером» и «Наполи».

Примечательно, что сегодня перед матчем Соболев получил порцию критики от легенды «Спартака», бывшего тренера красно-белых Олега Романцева, который сравнил Александра с Робсоном, Юраном и Писаревым. Заслуженный специалист упрекнул Соболева в том, что он слишком часто падает после стыков, в отличие от лидеров команды, которую он тренировал в 90-х.

«Чем Соболев слабее Робсона? Ничем он не слабее. По своим физическим данным он даже сильнее. Но Робсона не столкнуть, он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснешься, и он падает. Ну нельзя так делать. Надо биться до конца, стоять. Или у нас впереди был Юран. Его не сбить, стоял насмерть, все ноги в синяках были. У нас Писарев стоял в штрафной, и его тоже не сбить. Не знаю, в чем дело. Почему-то они думают, что можно судей перехитрить, соперников перехитрить. Это трудно. Их нужно переиграть», — сказал Романцев matchtv.ru.

Соболев ответил на критику — его голы очень важны для «Спартака» в контексте борьбы за плей-офф Лиги Европы, если красно-белые удержат преимущество.

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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