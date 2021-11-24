Дубль Соболева в ворота «Наполи»: идеально исполнил пенальти и шикарно замкнул подачу Мозеса

«Спартак» в домашнем матче с «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы обыгрывает итальянцев благодаря дублю Александра Соболева — 2:1.

Форвард забил два мяча уже в первые полчаса игры. На первой минуте французский судья Клеман Тюрпен указал на точку после фола Лоботки на Промесе. Исполнять пенальти в ворота «Наполи» отправился Соболев, и сделал это идеально: ударом верхом в «девятку», разведя в разные стороны мяч и вратаря гостей Мерета.

Второй гол Александр забил уже с игры: здорово отклеился от защитника Кулибали, откликнувшись на выверенный навес от Мозеса, который классно разобрался с соперником на фланге. Соболев аккуратно ударом головой отправил мяч в нижний ближний угол ворот, а Мерет снова не смог спасти свои ворота.

Это уже второй дубль Соболева в нынешнем сезоне в Лиге Европы: ранее он дважды забивал в ворота «Лестера» в домашней встрече (3:4). Интересно, что в 14 матчах РПЛ у Александра меньше голов (3), чем в Лиге Европы в матчах с «Лестером» и «Наполи».

Примечательно, что сегодня перед матчем Соболев получил порцию критики от легенды «Спартака», бывшего тренера красно-белых Олега Романцева, который сравнил Александра с Робсоном, Юраном и Писаревым. Заслуженный специалист упрекнул Соболева в том, что он слишком часто падает после стыков, в отличие от лидеров команды, которую он тренировал в 90-х.

«Чем Соболев слабее Робсона? Ничем он не слабее. По своим физическим данным он даже сильнее. Но Робсона не столкнуть, он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснешься, и он падает. Ну нельзя так делать. Надо биться до конца, стоять. Или у нас впереди был Юран. Его не сбить, стоял насмерть, все ноги в синяках были. У нас Писарев стоял в штрафной, и его тоже не сбить. Не знаю, в чем дело. Почему-то они думают, что можно судей перехитрить, соперников перехитрить. Это трудно. Их нужно переиграть», — сказал Романцев matchtv.ru.

Легендарный Олег Иванович Романцев тоже на стадионе! ??



В 1990-м он обыграл «Наполи» в «Лужниках», а сегодня, надеемся, увидит еще одну победу красно-белых над неаполитанцами ? pic.twitter.com/OPkxQNnthh — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021

Соболев ответил на критику — его голы очень важны для «Спартака» в контексте борьбы за плей-офф Лиги Европы, если красно-белые удержат преимущество.