Пресс-конференция главного тренера и полузащитника «Локомотива».

«Локомотив» готовится к последнему домашнему матчу в группе Лиги Европы — против «Лацио». За сутки до игры команда Маркуса Гисдоля провела предматчевую тренировку, а тренер вместе с полузащитником Дмитрием Бариновым ответили на вопросы медиа.

Нам терять нечего — бросим все силы ради победы

— Какие ожидания от матча с «Лацио?

Гисдоль: — Будет очень интересная игра. «Лацио» — одна из лучших команд Италии. Во время разбора я заметил много интересных деталей. Но нам нужна победа. Для этого необходимо показать лучшее, что мы умеем.

Баринов: — «Лацио» — очень сильный соперник. Считаю, что они фавориты в нашей группе. Завтра предстоит тяжелая игра. Вы знаете, что у нас отсутствуют лидеры. Но терять уже нечего. Мы бросим все силы, чтобы победить.

— Что у «Локомотива» с составом?

Гисдоль: — Сейчас ситуация лучше, чем в прошлом матче. С «Ахматом» кадровое положение было ужасным. Но на сегодняшний день есть больше маневров для формирования состава. С «Лацио» точно не сыграет Рифат Жемалетдинов. А вот Федор Смолов — вполне, мы рассматриваем его появление.

— Каким элементам игры в матче с «Лацио» нужно уделить особое внимание?

Гисдоль: — Очень важна концентрация на собственных возможностях. Завтра нам нужна только победа, но мы не можем играть с открытым забралом против «Лацио». Иначе нас просто убьют! Необходим баланс между обороной и атакой. Как только у нас появятся моменты для выхода вперед — ими нужно будет пользоваться и бежать. Но забывать о защите нельзя.

— Кого из «Лацио» стоит особенно опасаться?

Гисдоль: — У них хорошая и сплоченная команда. Состав очень качественный, и мне не хотелось бы выделять какого-то одного игрока. Надеюсь, что наши задумки и наработки будут реализованы на поле. И это принесет результат.

— 17 лет назад «Локомотив» обыграл «Интер» в Москве. Используете ли этот факт в качестве дополнительной мотивации перед «Лацио»?

Гисдоль: — Я знаю, что игроки в курсе той победы над «Интером». Мне не нужно им об этом рассказывать. Специальная мотивация «Локомотиву» также не требуется. Все знают, что «Лацио» — это топ-клуб. Никого настраивать не нужно, все осознают важность матча.

Не думаю, что итальянцы замерзнут в Москве

— Какие компоненты игры отрабатывались на предыгровой тренировке?

Гисдоль: — Сегодня тренировали и атаку, и оборону. Ожидаем, что «Лацио» будет высоко прессинговать, поэтому ключевым моментом в нашей игре станет начало собственных атак. Необходимо работать над короткими передачами, чтобы выходить из-под прессинга.

— Сыграет ли московская погода в пользу «Локомотива»?

Баринов: — Не могу сказать, как это повлияет на «Лацио». Мы привыкли к такой погоде. Но не думаю, что они замерзнут. Испанцы жаловались в матче молодежных сборных? Ну и пускай жалуются. А мы к жаре не привыкли, и что?

— В пятницу жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. С кем бы хотели сыграть?

Баринов: — Сейчас я нахожусь в расположении «Локомотива». Завтра у нас очень важный матч, а вы спрашиваете меня про сборную России. Как пройдет жеребьевка, так и пройдет.