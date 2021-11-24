«Нужно приветствовать гостей перед матчем, а не после». Спаллетти отказался жать руку Рую Витории

Пресс-конференция главного тренера «Наполи» после матча со «Спартаком».

Московский «Спартак» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы обыграл итальянский «Наполи» со счетом 2:1. После игры на вопросы журналистов ответили главный тренер гостей Лучано Спаллетти и защитник Джованни Ди Лоренцо.

«Мы проиграли, потому что «Спартак» был лучше»

— Перед матчем вы сказали, что ждете чего-то от своих игроков. Что получилось?

— Трудно давать оценку — мы пропустили быстрый гол, который предопределил результат, — начал Спаллетти. — Много теряли мяч, хоть и старались. Потом пропустили второй гол, и стало еще сложнее. После перерыва мы стали играть спокойнее, стройнее, но «Спартак» грамотно закрылся в своей штрафной, и нам было сложно что-то создавать. Те решения, которые я принял, дали свой результат. У нас было много моментов и подходов. Нужно быть внимательнее в начале и не пропускать быстрый гол.

— Почему вы не пожали руку Рую Витории?

— Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце матча после победы. Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку.

— Перед матчем вы сказали, что ждали трудностей по ходу сезона и в них закаляется характер команды.

—Я получил ответ на свои вопросы. Мы провели хороший матч, реакция на сложности, которые возникли по ходу игры, была положительной. Не хочу произносить отговорки — мы хотели победить, играя в наш футбол.

— «Наполи» выше «Спартака» по классу? Что вы можете сказать о сопернике?

— Для меня возвращение в Россию всегда приятно. Ваша страна — как второй дом для меня. Моя дочь Матильда родилась в России. Всегда с теплотой вспоминаю время, которое я провел здесь. «Спартак» сегодня сыграл так, как и должен был. Мы тоже. «Спартак» победил — поздравляю их. Мы же постараемся сделать так, чтобы в следующих матчах добиться лучшего результата.

— Вы часто были недовольны решениями судьи. Как оцените его работу? И не повлияла ли погода на игру «Наполи»?

— Погода никакой роли не сыграла. У нас было все, чтобы провести хороший матч. Мы проиграли, потому что «Спартак» сегодня был лучше. Что касается судейства — я получил желтую, когда игрок «Спартака» долго уходил на замену, почти три минуты. Я попросил рефери поторопить его и получил карточку. Судейство оценивать не мне — я принимаю то, что есть.

«Может быть, холод повлиял на игру»

— Что происходит с командой — два поражения подряд? — вопрос Ди Лоренцо.

— Ничего особенного не происходит. Мы пропустили быстрый гол, это очень сильно повлияло на ход матча. Может быть, повлиял и холод. Во втором тайме мы исправили положение, создавали моменты. По тем моментам, что у нас были, мы заслуживали как минимум ничью. Постараемся победить в следующих матчах.

— У вас много потерь. Вы рассчитываете на выход в плей-офф?

— Конечно. У нас много травм и болезней, да. Выбыли сильные игроки. Но это должно лишь сильнее завести нас. Сегодня во втором тайме мы показали хорошую игру. Нужно отталкиваться от этого.

— Вы проиграли всего три матча в сезоне, из них два — «Спартаку». Почему российский клуб оказался для вас непроходимой преградой?

— В Неаполе мы проиграли во многом из-за удаления. Тем не менее в меньшинстве мы показали хороший футбол. Сегодня был быстрый пенальти. Да, мы дважды проиграли «Спартаку», но мы уверены в себе, понимаем, чего хотим добиться, и будем идти к своей цели.

— Не считаете ошибкой проведение предматчевой тренировки в Италии с последующим переездом из +15 в -3?

— Погода разная, вы правы. Мы тяжело входили в игру, но быстро адаптировались. Поле было тяжелым, но так же было и для «Спартака». Повторюсь: обидно, что проиграли, но будем стараться реабилитироваться в следующих матчах.