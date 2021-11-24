Главный тренер «Спартака» стал героем мемов.

Самый яркий эпизод после победного матча «Спартака» с «Наполи» — реакция Руя Витории на отказ Лучано Спаллетти пожать руку. Обида итальянца и лицо португальца — хайлайт встречи, который описывает итог лучше любого видео.

«Спартак» назвал этот эпизод моментом на века:

И даже ненадолго сменил аватар в своем аккаунте в Twitter. Правда, потом вернул клубный логотип:

У Витории выражение лица человека, которого после «Спартака» уже ничем не удивить, считает бывший пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин:

Наивный Спаллетти хотел смутить Руя своей истерикой. Витория за полгода в России уже столько всего видел и читал, что это просто +1 к его списку интересных историй. pic.twitter.com/ss0eImGmdU — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) November 24, 2021

А комментатор Дмитрий Шнякин назвал Виторию «гангстером»:

Реакция Руя — ???

Просто гангстер:) pic.twitter.com/VSgW3NMhsw — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) November 24, 2021

ВГИК отреагировал традиционной шуткой:

Твоё лицо, когда ты стоишь с пивом на кассе в 22:55, а перед тобой женщина с двумя полными тележками. pic.twitter.com/TSugDj4yQx — ВГИК (@vgikofficial) November 24, 2021

А другой шутливый аккаунт Светоч — шуткой на злобу дня:

Когда встретил невакцинированного знакомого pic.twitter.com/2ugTdk7s2b — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 24, 2021

Теперь Руя в «Спартаке» запомнят именно этим кадром:

«Спартак» продолжил злорадствовать над Спаллетти: напомнил итальянцу про его угрозу после первой игры, когда он обещал, что матч в Москве сложится по-другому. Не сложился:

Ожидания Лучано не оправдались:

Directed by Rui Carlos Pinho da Vitоria pic.twitter.com/8SWF27qbAM — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 24, 2021

На послематчевой пресс-конференции тренер «Наполи» объяснил свой поступок:

«Он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив. Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку».

Витория парировал: «Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет и когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие акции ни о чем не говорят. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», — сказал тренер «Спартака».

Момент с тренерами настолько яркий, что затмил даже саму игру. Матчи «Спартака» с «Наполи» навсегда запомнятся не только голами Соболева и сумасшедшей игрой в Неаполе, но еще и ироничным выражением лица Руя Витории — кажется, лучшей реакции на такую ситуацию и быть не могло.