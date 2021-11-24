Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск
Самый яркий эпизод после победного матча «Спартака» с «Наполи» — реакция Руя Витории на отказ Лучано Спаллетти пожать руку. Обида итальянца и лицо португальца — хайлайт встречи, который описывает итог лучше любого видео.
«Спартак» назвал этот эпизод моментом на века:
И даже ненадолго сменил аватар в своем аккаунте в Twitter. Правда, потом вернул клубный логотип:
У Витории выражение лица человека, которого после «Спартака» уже ничем не удивить, считает бывший пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин:
А комментатор Дмитрий Шнякин назвал Виторию «гангстером»:
ВГИК отреагировал традиционной шуткой:
А другой шутливый аккаунт Светоч — шуткой на злобу дня:
Теперь Руя в «Спартаке» запомнят именно этим кадром:
«Спартак» продолжил злорадствовать над Спаллетти: напомнил итальянцу про его угрозу после первой игры, когда он обещал, что матч в Москве сложится по-другому. Не сложился:
Ожидания Лучано не оправдались:
На послематчевой пресс-конференции тренер «Наполи» объяснил свой поступок:
«Он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив. Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку».
Витория парировал: «Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет и когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие акции ни о чем не говорят. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», — сказал тренер «Спартака».
Момент с тренерами настолько яркий, что затмил даже саму игру. Матчи «Спартака» с «Наполи» навсегда запомнятся не только голами Соболева и сумасшедшей игрой в Неаполе, но еще и ироничным выражением лица Руя Витории — кажется, лучшей реакции на такую ситуацию и быть не могло.
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