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Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 22:30
Руй Витория после матча «Спартак» — «Наполи».
Руй Витория после матча «Спартак» — «Наполи».
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Главный тренер «Спартака» стал героем мемов.

Самый яркий эпизод после победного матча «Спартака» с «Наполи» — реакция Руя Витории на отказ Лучано Спаллетти пожать руку. Обида итальянца и лицо португальца — хайлайт встречи, который описывает итог лучше любого видео.

«Спартак» назвал этот эпизод моментом на века:

И даже ненадолго сменил аватар в своем аккаунте в Twitter. Правда, потом вернул клубный логотип:

У Витории выражение лица человека, которого после «Спартака» уже ничем не удивить, считает бывший пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин:

А комментатор Дмитрий Шнякин назвал Виторию «гангстером»:

ВГИК отреагировал традиционной шуткой:

А другой шутливый аккаунт Светоч — шуткой на злобу дня:

Теперь Руя в «Спартаке» запомнят именно этим кадром:

«Спартак» продолжил злорадствовать над Спаллетти: напомнил итальянцу про его угрозу после первой игры, когда он обещал, что матч в Москве сложится по-другому. Не сложился:

Ожидания Лучано не оправдались:

На послематчевой пресс-конференции тренер «Наполи» объяснил свой поступок:

24&nbsp;ноября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Лучано Спаллетти. «Нужно приветствовать гостей перед матчем, а не после». Спаллетти отказался жать руку Рую Витории

«Он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив. Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку».

Витория парировал: «Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет и когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие акции ни о чем не говорят. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», — сказал тренер «Спартака».

Момент с тренерами настолько яркий, что затмил даже саму игру. Матчи «Спартака» с «Наполи» навсегда запомнятся не только голами Соболева и сумасшедшей игрой в Неаполе, но еще и ироничным выражением лица Руя Витории — кажется, лучшей реакции на такую ситуацию и быть не могло.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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