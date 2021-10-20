«Если хотим продолжить путь в Лиге Европы, нужно обыгрывать «Галатасарай». Гисдоль и Гильерме о шансах «Локо»

Пресс-конференция перед вторым матчем «Локомотива» с новым тренером.

Завтра «Локомотив» сыграет третий матч группового этапа Лиги Европы — дома против «Галатасарая». Сегодня российский клуб провел предматчевую тренировку, а главный тренер Маркус Гисдоль и голкипер Маринато Гильерме ответили на вопросы медиа.

— Чего вы ждете от игры против «Галатасарая»?

Гисдоль: Я работаю с командой уже пять дней. И я уже предвкушаю матч с «Галатасараем». Это особенная игра — Лига Европы! Знаем, что нам противостоит лидер группы. Поэтому полностью отдаем себе отчет о важности матча.

Гильерме: Это, конечно, сложная и важная игра. Но как сказал тренер — мы готовы ко всему. Если хотим продолжить наш путь в Лиге Европы, то должны брать очки. Мы настроены на победу.

— Какие сильные стороны у «Галатасарая»?

Гисдоль: Мы основательно готовились и продолжаем готовиться к этому сопернику. Знаем главного тренера [Фатиха Терима] — у меня была возможность с ним встретиться лично. В Германии его бы назвали «тренер-лис». В игре «Галатасарая» виден его почерк. Тактически команда действует очень дисциплинированно. Они постоянно оказывают давление на соперника. У них очень быстрые игроки по краям, которые постоянно убегают в атаку. Завтра мы столкнемся с ребусами, которые должны будем решить.

— Как оцените проблему с позицией центрального защитника в «Локомотиве»?

Гисдоль: Связка центральных защитников Баринов — Пабло, которая у нас есть сейчас, — спасительная. Вы знаете, что Баринов — это не прирожденный центральный защитник. Он полностью пожертвовал собой в интересах команды. Баринов полностью отдается, чтобы закрыть эту позицию. Поэтому ситуация с центральными защитниками остается напряженной. Надеюсь, что очень скоро поправится Тин Едвай, он обязательно поможет нам. Также желаю Мурило поскорее вернуться в строй. Надеюсь, что его восстановление не затянется.

— Руководство «Локомотива» вчера озвучило новую стратегию, которая основывается на привлечении молодых игроков. Как вы к этому относитесь?

Гисдоль: Действительно, наша генеральная стратегия — привлекать молодых игроков к основному составу. Но «Локомотив» будет добиваться успеха не только молодыми игроками. Нам также нужны более опытные и квалифицированные футболисты — как наш капитан Гильерме или, например, Смолов. Нам нужен микст из молодости и опыта. К этому процессу мы будем подходить шаг за шагом. При этом важно отметить: если опытный и молодой игрок находятся на одном уровне, то будет играть молодой.

— Вчера Ральф Рангник также заявил, что цель «Локомотива» — стабильно попадать в плей-офф еврокубков. Есть ли такая цель сейчас?

Гисдоль: Сложно ответить на этот вопрос. В команде произошли большие изменения. Сейчас мы находимся в середине процесса трансформации. Мне бы не хотелось говорить каждую неделю о наших целях. Нам предстоит тяжелая работа. Результат мы сможем оценить только спустя пару месяцев.

— Видны ли какие-то изменения после прихода нового главного тренера?

Гильерме: Мы мало времени провели вместе, чтобы судить. Конечно, все по-другому. Сейчас мы больше работаем над тактикой. Тренер хочет донести до команды свою мысль.

— Как оцените игру молодого вратаря Даниила Худякова, который подменял вас в основе?

Гильерме: Он в команде уже полтора года. Это большой талант. Уверен, что это наше будущее. Его многому надо научить. Ошибки в таком молодом возрасте — это нормально. Рано или поздно Даниил Худяков станет хорошим вратарем.