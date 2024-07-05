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Сегодня, 14:23

Okko будет эксклюзивно показывать Лигу чемпионов с сезона-2024/25

Сергей Разин
корреспондент
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Фото Global Look Press

Okko заключил контракт на эксклюзивный показ в России Лиги чемпионов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса.

Контракт рассчитан на три года. Также соглашение распространяется и на другие еврокубки: Лигу Европы и Лигу конференций. Первой трансляцией Okko станет Суперкубок УЕФА.

С сезона 2024/25 количество матчей Лиги чемпионов в групповом турнире увеличится с 96 до 144 матчей за счет расширения турнира с 32 до 36 команд и с шести туров до восьми.

Источник: https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2024/07/05/1048254-okko-kupil-prava-na-pokaz-ligi-chempionov
Лига чемпионов УЕФА
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