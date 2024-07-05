Okko будет эксклюзивно показывать Лигу чемпионов с сезона-2024/25

Okko заключил контракт на эксклюзивный показ в России Лиги чемпионов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса.

Контракт рассчитан на три года. Также соглашение распространяется и на другие еврокубки: Лигу Европы и Лигу конференций. Первой трансляцией Okko станет Суперкубок УЕФА.

С сезона 2024/25 количество матчей Лиги чемпионов в групповом турнире увеличится с 96 до 144 матчей за счет расширения турнира с 32 до 36 команд и с шести туров до восьми.