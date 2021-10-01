«Легия» лидирует в группе «Спартака», в Марселе беспорядки на трибунах, конкурент Головина отдал голевой пас

Главные события 2-го тура в Лиге Европы и бонус из Лиги конференций.

Фавориты пока хороши лишь на бумаге

Группа С

«Легия» — «Лестер» — 1:0 (Эмрели, 31). «Наполи» — «Спартак» — 2:3 (Элмас, 1. Осимхен, 90+4 — Промес, 50, 90. Игнатов, 80). Обзор матча — здесь.

В группе, где выступает «Спартак», после двух туров все не так, как ожидалось. Идеальный в серии А «Наполи» в двух турах набрал одно очко и пропустил пять мячей. В два с половиной раза больше, чем в шести матчах итальянского чемпионата! Второй фаворит на бумаге — «Лестер» — тоже на данный момент за пределами зоны плей-офф.

В этот раз проблемы англичан начались еще накануне матча в Варшаве, когда польские пограничники посчитали недостаточными для въезда в страну документы нигерийского форварда Ихеаначо. При этом главный тренер Брендан Роджерс только в конце игры выпустил на поле Варди, сделав ставку на летнего новичка Даку. Однако атака «лис» отработала вхолостую, тогда как Эмрели продемонстрировал и умение вести борьбу, цепляясь за мяч, и классный удар. «Легия» — единоличный лидер группы с двумя победами.

? Принял. Сохранил мяч под давлением. Забил красивый и важный гол



Вот так «Легия» повела в матче с «Лестером» ? pic.twitter.com/uZqkxfsnwZ — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

А польские болельщики, возможно, накреативили на санкции против своего клуба. Перед стартовым свистком, когда «Лестер» провел традиционную для английских команд акцию BLM, всю фан-трибуну варшавского стадиона укрыл баннер с изображением короля и надписью «Преклони колени перед его величеством». Эффектно, остроумно, на грани, но ведь британцы могут подать жалобу в УЕФА. У венгерских фанатов, где дисквалифицировали стадион в Будапеште, соответствующий опыт уже имеется.

Legia Warsaw at home to Leicester City this evening #LEGIA pic.twitter.com/mECfMqC7Og — FootballAwaydays (@Awaydays23) September 30, 2021

И В Н П М О 1. Легия 2 2 0 0 2-0 6 2. Спартак 2 1 0 1 3-3 3 3. Наполи 2 0 1 1 4-5 1 4. Лестер 2 0 1 1 2-3 1

Огонь и засуха на «Велодроме»

Группа Е

«Марсель» — «Галатасарай» — 0:0. «Лацио» — «Локомотив» — 2:0 (Башич, 13. Габаррон, 38). Обзор матча — здесь.

Во Франции снова жарко на трибунах. В лиге 1 было уже несколько громких скандалов, а тут на кипящий «Велодром» приехали не менее горячие турецкие фанаты. Организаторы тоже постарались, разместив гостей в непосредственной близости от трибуны, которую занимают марсельские ультрас. И в концовке первого тайма полыхнуло, из-за чего арбитр остановил матч. Самые горячие французы и турки пытались прорваться через кордоны стюардов и выяснить отношения с оппонентами, из сектора в сектор перелетело несколько файеров, и в чашу стадиона ввели полицию.

Успокаивать своих поклонников сначала отправился легендарный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, после чего эстафету у Императора приняли звезды соперников — хавбек марсельцев Пайет и уругвайский голкипер гостей Муслера. А вот забитых мячей зрители так и не увидели, хотя Дьенг обязан был замыкать дальнюю штангу после паса Дженгиза Юндера. Кроме того, после изучения просмотра судья отменил свое решение назначить пенальти после падения Гендузи.

В Марселе сегодня очень жарко ???



Фанаты «Галатасарая» устроили фаер-шоу и остановили матч. Гости настолько разбушевались, что тренер пошел разговаривать с трибуной ?



Игру в итоге возобновили — пока у соперников «Локо» по группе по нулям 0???0?? pic.twitter.com/jk2iG4V5XP — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

Закончилось же все довольно мирно. Как по результату, так и по обстановке после финального свистка, хотя в концовке выяснение отношений устроили Салиба с Дианье, и в гущу событий с трибун полетели посторонние предметы вроде бумажных стаканов с пивом. Весь пар, по всей видимости, ушел в околофутбол, и Хорхе Сампаоли выглядел обескураженным второй ничьей своей команды. Если она кому на руку, то уступившему в Риме «Локомотиву».

И В Н П М О 1. Галатасарай 2 1 1 0 1-0 4 2. Лацио 2 1 0 1 2-1 3 3. Марсель 2 0 2 0 1-1 2 4. Локомотив 2 0 1 1 1-3 1

«Монако» идет вровень с ПСВ

Группа В

«Реал Сосьедад» — «Монако» — 1:1 (Микель Мерино, 53 — Дисаси, 16). «Штурм» — ПСВ — 1:4 (Станкович, 55 — Сангаре, 32. Захави, 51. Макс, 74. Вертессен, 78).

Как и в первом туре, Александр Головин вместе с группой лидеров монегасков начал игру на скамейке запасных. Российский полузащитник вступил в игру только на 65-й минуте, и к этому моменту команды уже успели обменяться голами. У «Монако» снова отличился конкурент Головина — Диоп. В последнем туре французского чемпионата этот полузащитник перевернул ход игры с «Клермоном», а сейчас ассистировал открывшему счет Дисаси. Теперь интересно, какой состав выберет Нико Ковач на воскресный матч лиги 1 с «Бордо»?

Очевидно, что для клуба из княжества на данный момент в приоритете национальное первенство, где нужно исправляться за стартовые провалы. Не случайно лучший снайпер красно-белых Бен Йеддер и Желсон Мартинш в Сан-Себастьяне даже не появились на поле. Без их помощи «Монако» добился стратегически важного результата. В Лиге Европы ключевыми для команды обещают стать спаренные матчи с ПСВ, который более чем уверенно расправился в Граце с аутсайдером «Штурмом». Судя по всему, именно против австрийцев долгожданной победы добьется «Реал Сосьедад», который повторил свою худшую еврокубковую серию 70-х годов прошлого века и не может выиграть в континентальных турнирах на протяжении семи матчей.

Идеальный старт «Вест Хэма»

Группа Н

«Вест Хэм» — «Рапид» В — 2:0 (Райс, 29. Бенрахма, 90+4). «Генк» — «Динамо» З — 0:3 (Иванушец, 10. Петкович, 45, с пенальти, 67, с пенальти).

«Вест Хэм» получает удовольствие от своего возвращения в еврокубки и выиграл второй раз подряд. Создается впечатление, что больше всего это вдохновляет Райса. Опорный полузащитник «молотобойцев» забил по голу в каждом туре и заставил вспоминать события 60-х и 80-х годов прошлого века, когда у игроков лондонской команды случались такие же успешные серии на старте европейской кампании. Добавим, что бывший спартаковец Крал на этот раз остался в запасе, тогда как экс-полузащитник ЦСКА Влашич вышел в стартовом составе и отыграл 62 минуты. Команда Дэвида Мойеса — безусловный лидер группы.

Группа А

«Спарта» П — «Рейнджерс» — 1:0 (Ханчко, 29). «Лион» — «Бреннбю» — 3:0 (Токо Экамби, 64, 71. Ауар, 86).



Группа D

«Антверпен» — «Айнтрахт» — 0:1 (Гонсалу Пасиэнсиа, 90+1, с пенальти). «Фенербахче» — «Олимпиакос» — 0:3 (Тикинью Соарес, 6. Масурас, 62, 68).



Группа F

«Брага» — «Мидтьюлланн» — 3:1 (Галену 55, с пенальти, 90+5. Рикарду Орта, 62 — Эвандер, 19, с пенальти). «Лудогорец» — «Црвена Звезда» — 0:1 (Канга, 64).



Группа G

«Селтик» — «Байер» — 0:4 (Хинкапье, 25. Вирц, 35. Аларио, 58, с пенальти. Адли, 90+4). «Ференцварош» — «Бетис» — 1:3 (Узуни, 64 — Фекир, 17. Уинго, 75, в свои ворота. Тельо, 90+5).



Турнирные таблицы, результаты и календарь матчей Лиги Европы

Лига конференций: хет-трик Кейна

«Тоттенхэм» — «Мура» — 5:1 (Алли, 4. Ло Сельсо, 8. Кейн, 68, 76, 88 — Коус, 53)

Третий по статусу еврокубков в четверг превратился в отдушину для «шпор». После трех стартовых побед и лидерства в АПЛ команда Нуну свалилась в пике (0:3, 0:3, 1:3), а тут выместила все обиды на аутсайдере своей группы. Герой дня в Лиге конференций — Харри Кейн. Выйдя на замену на 60-й минуте, снайпер лондонцев привел трибуны в восторг своим хет-триком. Осталось перенести этот кураж на внутренний чемпионат.

Кейн в АПЛ — ???

Кейн в Лиге конференций — ???



Сегодня Харри вышел на 59-й минуте и завалил хет-трик несчастной «Муре». На три гола ему понадобилось 19 минут ? pic.twitter.com/uiMbpXuPcy — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

Турнирные таблицы, результаты и календарь Лиги конференций