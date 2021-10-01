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«Легия» лидирует в группе «Спартака», в Марселе беспорядки на трибунах, конкурент Головина отдал голевой пас

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:15
30 сентября. Варшава. «Легия» — «Лестер» — 1:0. Хозяева празднуют победу. Фото Reuters
30 сентября. Варшава. «Легия» — «Лестер» — 1:0. Хозяева празднуют победу. Фото Reuters
Теги:
Главные события 2-го тура в Лиге Европы и бонус из Лиги конференций.

Фавориты пока хороши лишь на бумаге

Группа С
«Легия» — «Лестер» — 1:0 (Эмрели, 31). «Наполи» — «Спартак» — 2:3 (Элмас, 1. Осимхен, 90+4 — Промес, 50, 90. Игнатов, 80). Обзор матча — здесь.

30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Красно-белые одержали волевую победу. «Наполи» — «Спартак»: это было невероятно!

В группе, где выступает «Спартак», после двух туров все не так, как ожидалось. Идеальный в серии А «Наполи» в двух турах набрал одно очко и пропустил пять мячей. В два с половиной раза больше, чем в шести матчах итальянского чемпионата! Второй фаворит на бумаге — «Лестер» — тоже на данный момент за пределами зоны плей-офф.

В этот раз проблемы англичан начались еще накануне матча в Варшаве, когда польские пограничники посчитали недостаточными для въезда в страну документы нигерийского форварда Ихеаначо. При этом главный тренер Брендан Роджерс только в конце игры выпустил на поле Варди, сделав ставку на летнего новичка Даку. Однако атака «лис» отработала вхолостую, тогда как Эмрели продемонстрировал и умение вести борьбу, цепляясь за мяч, и классный удар. «Легия» — единоличный лидер группы с двумя победами.

А польские болельщики, возможно, накреативили на санкции против своего клуба. Перед стартовым свистком, когда «Лестер» провел традиционную для английских команд акцию BLM, всю фан-трибуну варшавского стадиона укрыл баннер с изображением короля и надписью «Преклони колени перед его величеством». Эффектно, остроумно, на грани, но ведь британцы могут подать жалобу в УЕФА. У венгерских фанатов, где дисквалифицировали стадион в Будапеште, соответствующий опыт уже имеется.

И

В

Н

П

М

О

1. Легия

2

2

0

0

2-0

6

2. Спартак

2

1

0

1

3-3

3

3. Наполи

2

0

1

1

4-5

1

4. Лестер

2

0

1

1

2-3

1

Огонь и засуха на «Велодроме»

Группа Е
«Марсель» — «Галатасарай» — 0:0. «Лацио» — «Локомотив» — 2:0 (Башич, 13. Габаррон, 38). Обзор матча — здесь.

Во Франции снова жарко на трибунах. В лиге 1 было уже несколько громких скандалов, а тут на кипящий «Велодром» приехали не менее горячие турецкие фанаты. Организаторы тоже постарались, разместив гостей в непосредственной близости от трибуны, которую занимают марсельские ультрас. И в концовке первого тайма полыхнуло, из-за чего арбитр остановил матч. Самые горячие французы и турки пытались прорваться через кордоны стюардов и выяснить отношения с оппонентами, из сектора в сектор перелетело несколько файеров, и в чашу стадиона ввели полицию.

Успокаивать своих поклонников сначала отправился легендарный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, после чего эстафету у Императора приняли звезды соперников — хавбек марсельцев Пайет и уругвайский голкипер гостей Муслера. А вот забитых мячей зрители так и не увидели, хотя Дьенг обязан был замыкать дальнюю штангу после паса Дженгиза Юндера. Кроме того, после изучения просмотра судья отменил свое решение назначить пенальти после падения Гендузи.

Закончилось же все довольно мирно. Как по результату, так и по обстановке после финального свистка, хотя в концовке выяснение отношений устроили Салиба с Дианье, и в гущу событий с трибун полетели посторонние предметы вроде бумажных стаканов с пивом. Весь пар, по всей видимости, ушел в околофутбол, и Хорхе Сампаоли выглядел обескураженным второй ничьей своей команды. Если она кому на руку, то уступившему в Риме «Локомотиву».

И

В

Н

П

М

О

1. Галатасарай

2

1

1

0

1-0

4

2. Лацио

2

1

0

1

2-1

3

3. Марсель

2

0

2

0

1-1

2

4. Локомотив

2

0

1

1

1-3

1

«Монако» идет вровень с ПСВ

Группа В
«Реал Сосьедад» — «Монако» — 1:1 (Микель Мерино, 53 — Дисаси, 16). «Штурм» — ПСВ — 1:4 (Станкович, 55 — Сангаре, 32. Захави, 51. Макс, 74. Вертессен, 78).

Как и в первом туре, Александр Головин вместе с группой лидеров монегасков начал игру на скамейке запасных. Российский полузащитник вступил в игру только на 65-й минуте, и к этому моменту команды уже успели обменяться голами. У «Монако» снова отличился конкурент Головина — Диоп. В последнем туре французского чемпионата этот полузащитник перевернул ход игры с «Клермоном», а сейчас ассистировал открывшему счет Дисаси. Теперь интересно, какой состав выберет Нико Ковач на воскресный матч лиги 1 с «Бордо»?

Очевидно, что для клуба из княжества на данный момент в приоритете национальное первенство, где нужно исправляться за стартовые провалы. Не случайно лучший снайпер красно-белых Бен Йеддер и Желсон Мартинш в Сан-Себастьяне даже не появились на поле. Без их помощи «Монако» добился стратегически важного результата. В Лиге Европы ключевыми для команды обещают стать спаренные матчи с ПСВ, который более чем уверенно расправился в Граце с аутсайдером «Штурмом». Судя по всему, именно против австрийцев долгожданной победы добьется «Реал Сосьедад», который повторил свою худшую еврокубковую серию 70-х годов прошлого века и не может выиграть в континентальных турнирах на протяжении семи матчей.

Идеальный старт «Вест Хэма»

Группа Н
«Вест Хэм» — «Рапид» В — 2:0 (Райс, 29. Бенрахма, 90+4). «Генк» — «Динамо» З — 0:3 (Иванушец, 10. Петкович, 45, с пенальти, 67, с пенальти).

«Вест Хэм» получает удовольствие от своего возвращения в еврокубки и выиграл второй раз подряд. Создается впечатление, что больше всего это вдохновляет Райса. Опорный полузащитник «молотобойцев» забил по голу в каждом туре и заставил вспоминать события 60-х и 80-х годов прошлого века, когда у игроков лондонской команды случались такие же успешные серии на старте европейской кампании. Добавим, что бывший спартаковец Крал на этот раз остался в запасе, тогда как экс-полузащитник ЦСКА Влашич вышел в стартовом составе и отыграл 62 минуты. Команда Дэвида Мойеса — безусловный лидер группы.

Группа А
«Спарта» П — «Рейнджерс» — 1:0 (Ханчко, 29). «Лион» — «Бреннбю» — 3:0 (Токо Экамби, 64, 71. Ауар, 86).

Группа D
«Антверпен» — «Айнтрахт» — 0:1 (Гонсалу Пасиэнсиа, 90+1, с пенальти). «Фенербахче» — «Олимпиакос» — 0:3 (Тикинью Соарес, 6. Масурас, 62, 68).

Группа F
«Брага» — «Мидтьюлланн» — 3:1 (Галену 55, с пенальти, 90+5. Рикарду Орта, 62 — Эвандер, 19, с пенальти). «Лудогорец» — «Црвена Звезда» — 0:1 (Канга, 64).

Группа G
«Селтик» — «Байер» — 0:4 (Хинкапье, 25. Вирц, 35. Аларио, 58, с пенальти. Адли, 90+4). «Ференцварош» — «Бетис» — 1:3 (Узуни, 64 — Фекир, 17. Уинго, 75, в свои ворота. Тельо, 90+5).

Турнирные таблицы, результаты и календарь матчей Лиги Европы

Лига конференций: хет-трик Кейна

«Тоттенхэм» — «Мура» — 5:1 (Алли, 4. Ло Сельсо, 8. Кейн, 68, 76, 88 — Коус, 53)

Третий по статусу еврокубков в четверг превратился в отдушину для «шпор». После трех стартовых побед и лидерства в АПЛ команда Нуну свалилась в пике (0:3, 0:3, 1:3), а тут выместила все обиды на аутсайдере своей группы. Герой дня в Лиге конференций — Харри Кейн. Выйдя на замену на 60-й минуте, снайпер лондонцев привел трибуны в восторг своим хет-триком. Осталось перенести этот кураж на внутренний чемпионат.

Турнирные таблицы, результаты и календарь Лиги конференций

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Андрей Кузичев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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