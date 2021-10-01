«Локомотив» проиграл «Лацио». Но куда хуже, что команда Николича уныла

Второй подряд матч железнодорожников в Европе производит удручающее впечатление.

Лига Европы. 2-й тур. Группа E

«Лацио» (Италия) — «Локомотив» (Россия) — 2:0 (2:0)

Голы: Башич, 13 (1:0). Габаррон, 38 (2:0).

«Лацио» (Италия): Стракоша, Лаццари (Марушич, 74), Габаррон, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лукас, 60), Башич, Педро (Моро, 74), Иммобиле (Муричи, 41), Фелипе Андерсон.

«Локомотив» (Россия): Гильерме, Живоглядов, Баринов, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов (Петров, 82), Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Бека Бека, Смолов, Анджорин (Лисакович, 82).

Предупреждения: Катальди, 45+2. Бека Бека, 47. Рыбчинский, 90+1.

Судьи: Поусон. Беттс, Хассин (все — Англия).

ВАР: Кавана (Англия). Мартинес Мунуэра (Испания).

30 сентября. Рим. Стадион Олимпийский.

16 сентября Фаустино Анджорин забил «Марселю» на 89-й минуте. Забил красиво, породисто, но, если честно, тот гол стал совершенно незаслуженным и не вытекал из логики игры. Французы на протяжении всего матча возили «Локомотив», на протяжении продолжительных отрезков не давая ему выйти со своей половины поля, и должны были побеждать. Да, мы хвалили команду Марко Николича за характер, но больше отметить тогда оказалось нечего.

Тот счет на табло и чудесное спасение в концовке привели к немного искаженным оценкам. Так случается, в этом нет ничего удивительного. Но спустя две недели в Риме история повторилась. Не в смысле характера или чудесного спасения, а в том, что соперник снова был на голову выше и доминировал, даже не прикладывая к этому особенных усилий. «Лацио» забил в первом тайме два, а мог набросать в сетку ворот Гильерме все пять. Один только Чиро Иммобиле не использовал три отличных момента, спокойно нанося удары из пределов штрафной.

При этом, повторю, чувствовалось, что римляне даже не включаются на полную. И это еще ведущие полузащитники Лукас Лейва и Сергей Милинкович-Савич появились на поле только после перерыва. А пожилой по футбольным меркам Педро выглядел на фоне защитников «Локомотива» так, что казалось — на дворе не 2021-й год, а 2011-й. Во второй 45-минутке встреча довольно быстро превратилась для «Лацио» в тренировку с повышенной нагрузкой, но даже в этих условиях железнодорожники не смогли показать ничего вразумительного. Тогда как итальянцы вполне могли довести дело до разгрома.

И это грустно. Дело даже не в результате — уступить «Лацио» в гостях не зазорно, да и от поражения в отдельно взятом случае никто не застрахован, «Реал» подтвердит. Гораздо хуже другое: то, как проводит «Локомотив» вторую еврокубковую встречу подряд — это тоска и уныние. Да и это игрой то сложно назвать — такое ощущение, что люди выходят делать тяжелую нелюбимую работу. Потерпеть, побороться, отбиться — футболом тут особо не пахнет. Разве что Анджорин в Риме еще не забыл навыков, заложенных в «Челси», и старался показать хоть что-то вразумительное.

И это при том, что состав красно-зеленых вроде как напичкан молодыми талантами, а на трансферном рынке клуб летом оставил 30 миллионов евро. Чтобы показывать такую серость? Как можно на таком фоне прокачивать и перепродавать задорого этих ребят, отбивая затраты? С таким унылым и провинциальным по европейским меркам футболом это нереально.

Таким же нереальным выглядит шанс зацепиться в этой группе даже за третье место и Лигу конференций. Хотя на бумаге потенциал для этого вроде бы есть.