Скоро серия А должна получить пятую путевку в Лигу чемпионов. Поможет ли в этом деле Миранчук?

Ждем появления на поле против «Ливерпуля».

В четверг сразу четыре итальянские команды сыграют в матчах Лиги Европы и Лиг конференций, в которых могут добыть для серии А пятую путевку в Лигу чемпионов. Чтобы это произошло, нужно, чтобы «Аталанта» вышла в полуфинал Лиги Европы, а «Фиорентина» — в полуфинал Лиги конференций. Или же той же «Аталанте» нужно переиграть «Ливерпуль» в ответной встрече.

Конкурентами Италии в борьбе за представительство пятью командами в ЛЧ 2024/25 являются Германия и Англия. Серия А — фаворит в этой борьбе и почти наверняка возьмет свое. Не сегодня, так по итогам полуфиналов. И только за второй бонус в виде пятой команды посоперничают АПЛ и ла лига.

В полуфинале Лиги Европы точно сыграет как минимум один итальянский клуб: «Рома» или «Милан» сошлись между собой на стадии 1/4. На «Сан-Сиро» римляне победили 1:0 и перед ответным домашним матчем при полных трибунах котируются как явные фавориты. Впрочем, «Милан» с его еврокубковым ДНК недооценивать нельзя, пусть команду в последнее время и лихорадит. При этом лично для главного тренера Стефано Пиоли на кону не только билет в полуфинал, но и собственное будущее. Разговоры о его летнем уходе из клуба идут уже давно, а поражение от «Ромы» сделает возможное расставание неминуемым.

Что касается «Аталанты», то сенсационная победа в Ливерпуле со счетом 3:0 позволяет ее болельщикам мечтать как минимум о полуфинале, где соперником станет «Марсель» или «Бенфика». В Бергамо царит настоящий ажиотаж, но главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини призывает не торопить события и пытается донести до своих игроков мысль о том, что они начнут игру против «Ливерпуля» с чистого листа, словно и не было победы в гостях. Посмотрим, сработает ли.

Перед матчем в Ливерпуле La Gazzetta dello Sport уверенно определяла Алексея Миранчука в стартовый состав бермагасков. Однако в итоге россиянин провел на поле лишь пять минут в концовке встречи. В ответной игре с «Ливерпулем» то же медиа прогнозирует Миранчуку место на скамейке запасных, а в стартовый состав отправляет Де Кетеларе. Бельгиец был в старте и в Ливерпуле неделю назад, и в игре против «Вероны» в прошедший понедельник. Хотя при любых раскладах главным аргументом «Аталанты» в атаке является набравший отменную форму форвард Джанлука Скамакка.

В Лиге конференций «Фиорентина» сыграет дома против «Виктории Пльзень». В гостевом матче была ничья 0:0, так что итальянцы считаются фаворитами пары, а их тренер Винченцо Итальяно вновь очень хочет добраться до финала турнира. Тем более что летом он с большой долей вероятности покинет Флоренцию.

Но главное, что все эти команды работают на повышение статуса серии А. Рейтинг УЕФА — важнейший критерий определения уровня лиги. Италия готова к тому, чтобы представителей серии А в главном еврокубковом турнире стало еще больше.