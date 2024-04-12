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«Аталанта» в плохой форме, разгром «Ливерпуля» на «Энфилде» — сенсация. Когда ждать возвращения Миранчука в старт

«Аталанта» в гостях разгромила «Ливерпуль» в Лиге Европы
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболист «Аталанты» Марио Пашалич
Марио Пашалич.
Фото Reuters
У бергамасков плотнейший график.
Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:3
Аталанта

После мартовской паузы на матчи сборных «Аталанта» провела четыре подряд выездные встречи за 13 дней. Разгромив сначала «Наполи», команда Джана Пьеро Гасперини провалилась в Кубке Италии против «Фиорентины» (0:1), а затем разочаровала в игре серии А с «Кальяри» (1:2).

На фоне двух подряд поражений, а также с учетом жесткого выездного графика и силы «Ливерпуля» победа 3:0 на «Энфилде» — это, конечно, полноценная сенсация. Никто в Италии о подобном не мечтал, так что восторги пропорциональны эффекту неожиданности.

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Достаточно посмотреть на оценку автора дубля Джанлуки Скамакки, которого La Gazzetta dello Sport наградила баллом 9,0. Выше только недостижимая «десятка», которую простым смертным получить невозможно. Совсем недавно Лучано Спаллетти публично критиковал форварда за нестабильность и давал понять: надо упорно доказывать свое право на место в национальной сборной и пахать вдвое больше, если тот хочет попасть на Евро-2024. Матч в Ливерпуле показал, что Скамакка явно услышал главного тренера «Скуадры адзурры».

Футболисты «Аталанты» празднуют гол в матче против «Ливерпуля»
Футболисты «Аталанты» празднуют гол в матче против «Ливерпуля».
Фото Reuters

Да, «Ливерпуль», наверное, провел один из худших для себя матчей под руководством Юргена Клоппа, недаром все та же La Gazzetta dello Sport радостно влепила ему унизительную оценку 4,0. Однако недооценка «Аталанты» и низкая мотивация — это проблемы английского клуба. А вот бергамаски с Гасперини (он получил красивые 8,0) сыграли максимально организованно, с супермотивацией и без пиетета по отношению к фавориту.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу над &laquo;Ливерпулем&raquo;. Фантастика: «Ливерпуль» разгромлен на «Энфилде»! Миранчук тоже прикоснулся к победе «Аталанты» — на пять минут

Гасперини, что ему совсем не свойственно, произвел за весь матч всего одну замену, и то на 89-й минуте. Беря в расчет травмы Скальвини и Колашинаца, тренеру пришлось сделать защитником моторного хавбека Мартена Де Рона, и тот вновь доказал свою бесценность для «Аталанты». Если у бермагасков и есть играющий тренер в составе, то это именно голландец — при всем уважении к его соотечественнику Копмайнерсу, который проводит яркий сезон и заинтересовал европейские топ-клубы.

Пашалич, Эдерсон, голкипер Муссо, да и все остальные — кто больше, кто меньше — вписали этот матч в историю «Аталанты» красными буквами. Теперь команде осталось не провалиться у себя дома и готовиться к полуфиналу с победителем пары «Бенфика» — «Марсель».

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото Reuters

Ну а что Алексей Миранчук? Накануне матча и в день игры с «Ливерпулем» La Gazzetta dello Sport без сомнений ставила его в стартовый состав. Однако в итоге туда попал Де Кетеларе, а наш Алексей стал тем единственным игроком «Аталанты», который вышел на замену — на 89-й минуте.

Для Миранчука текущий месяц складывается неудачно. Если 31 марта Алексей стал главным героем победного матча против «Наполи», оформив дубль, то в апреле пока все грустно: провальный первый тайм с «Фиорентиной», скамейка запасных в матче против «Кальяри» и несколько пустых минут против «Ливерпуля». Впрочем, впереди у «Аталанты» еще пять матчей только в этом месяце, потому мы наверняка увидим Миранчука на поле при таком напряженном графике его команды.

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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