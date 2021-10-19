Канчельскис: «Ничья с «Лестером» будет хорошим результатом. На большее «Спартаку» рассчитывать трудно»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером».

«Спартаку» будет очень сложно. С «Наполи» к ним повернулась фортуна. Ничейный результат для красно-белых будет достойным. Разгрома завтра не будет. «Спартак» будет сражаться. Но самый хороший результат для «Спартака» — ничья. На большее рассчитывать будет трудно", — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч «Спартак» — «Лестер» пройдет 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С. «Лестер» — один балл и 4-я строчка.