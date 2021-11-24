Спиридонов: «Думаю, у «Спартака» будет много проблем от «Наполи»
12:42
Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».
«Ожиданий нет, нечего уже ожидать. Хотелось бы, чтобы матч получился таким же ярким, как в Неаполе. Будем верить, что «Спартак» покажет что-то близкое к европейскому уровню. Думаю, у нас будет много проблем от «Наполи». Им захочется реабилитироваться после домашнего поражения. Проблем будет очень много», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет 24 ноября 2021 года на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 18:30 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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