Спиридонов: «Думаю, у «Спартака» будет много проблем от «Наполи»

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».

«Ожиданий нет, нечего уже ожидать. Хотелось бы, чтобы матч получился таким же ярким, как в Неаполе. Будем верить, что «Спартак» покажет что-то близкое к европейскому уровню. Думаю, у нас будет много проблем от «Наполи». Им захочется реабилитироваться после домашнего поражения. Проблем будет очень много», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет 24 ноября 2021 года на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 18:30 по московскому времени.