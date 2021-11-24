Федор Смолов тренируется в общей группе перед матчем с «Лацио»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов тренируется в общей группе перед матчем 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио».

20 ноября 31-летний россиянин пропустил игру 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:2) из-за повреждения.

В сезоне-2021/22 Смолов провел 17 матчей за «Локомотив», на его счету 7 голов.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится в четверг, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).