Федор Смолов тренируется в общей группе перед матчем с «Лацио»
Форвард «Локомотива» Смолов тренируется в общей группе перед матчем с «Лацио»
12:37
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов тренируется в общей группе перед матчем 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио».
20 ноября 31-летний россиянин пропустил игру 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:2) из-за повреждения.
В сезоне-2021/22 Смолов провел 17 матчей за «Локомотив», на его счету 7 голов.
Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится в четверг, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).
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