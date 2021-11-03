Защитник Маркан рассказал о задачах «Галатасарая» в матче с «Локомотивом» в Лиге Европы

Защитник «Галатасарая» Маркан поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Лиги Европы против «Локомотива».

«У нас прежние цели на этот матч. Мы собираемся сделать то, что делали в предыдущих играх. Конечно, в турецком чемпионате можно как-то компенсировать неудачи, но в Европе это невозможно. Мы выйдем на поле с этой установкой.

Тренер подготовил нас наилучшим образом. В обороне это будет «Галатасарай», который хорошо играет один на один. Как и в первых трех матчах, мы будем играть компактно. Думаю, если не дадим сопернику возможностей забить, будем хорошо играть один на один, то обязательно забьем», — приводит слова Маркана пресс-служба клуба.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 ноября в Турции. Начало — в 20.45 по московскому времени.