Защитник Маркан рассказал о задачах «Галатасарая» в матче с «Локомотивом» в Лиге Европы
Защитник «Галатасарая» Маркан поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Лиги Европы против «Локомотива».
«У нас прежние цели на этот матч. Мы собираемся сделать то, что делали в предыдущих играх. Конечно, в турецком чемпионате можно как-то компенсировать неудачи, но в Европе это невозможно. Мы выйдем на поле с этой установкой.
Тренер подготовил нас наилучшим образом. В обороне это будет «Галатасарай», который хорошо играет один на один. Как и в первых трех матчах, мы будем играть компактно. Думаю, если не дадим сопернику возможностей забить, будем хорошо играть один на один, то обязательно забьем», — приводит слова Маркана пресс-служба клуба.
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 ноября в Турции. Начало — в 20.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.galatasaray.org/haber/futbol/uefa-avrupa-ligi/marcao-teixeira-uc-macta-yaptiklarimizin-aynisini-sahaya-yansitmak-istiyoruz/49700
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю