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Сегодня, 15:26

Форвард «Наполи» Осимхен может пропустить матч Лиги Европы с «Барселоной»

Виктория Кравченко

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен из-за травмы может пропустить матч 1/8 Лиги Европы против «Барселоны», сообщает в Twitter Джакомо Якобеллиса.

По данным источника, 16 февраля нигериец не тренировался с командой из-за мышечного дискомфорта. Он должен отправится сегодня в Каталонию. Однако пока неизвестно, сможет ли он принять участие в завтрашнем матче.

В текущем сезоне серии А 23-летний Осимхен провел 15 матчей, в которых забил 6 голов.

Матч «Барселона» — «Наполи» состоится завтра, 17 февраля. Начало — в 20.45 (мск).

Виктор Осимхен
ФК Барселона
ФК Наполи
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