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Юрий Лоза одним словом описал игру «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы

12:53
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Российский музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» оценил выступление «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы под руководством Руя Витории.

«Нелогичность. Абсолютное отсутствие логики. По результату достойно, а по игре нет», — сказал Лоза «СЭ».

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»