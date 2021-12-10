Юрий Лоза одним словом описал игру «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы

Российский музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» оценил выступление «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы под руководством Руя Витории.

«Нелогичность. Абсолютное отсутствие логики. По результату достойно, а по игре нет», — сказал Лоза «СЭ».

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.