Селихов: «Игра с «Легией» была для меня матчем всей жизни. Воздалось за 3 года мучений»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Легией» (1:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы и отбитый пенальти в концовке встречи.

«Как я это делаю? Не знаю. Может, воздалось за 3 года мучений. Спасибо всевышнему. Вся команда — молодцы, ребята бились. Лично для меня это был матч всей моей жизни. Не знаю, что творилось внутри после финального свистка, но это нечто. В раздевалке на руках не качали, там Жиго зажигал.



Знал ли я, как действовать перед пенальти? Не знаю, почему, но Пекхарт поменял свое решение. Вообще, я хотел остаться по центру, потому что он чередовал — то бил в центр, то влево. Сейчас можно сказать, что какое-то чутье сработало. Первое место в группе — чудо? Это работа тренерского штаба, всех игроков и персонала. Думаю, наши болельщики этого заслужили, да и мы сами долго этого ждали. Европа — о чем еще можно мечтать? Играешь против таких сильных команд, болельщики в Европе тоже, конечно...



Сразу ли понял, что будет пенальти? Джикия сказал, что пенальти будет 100 процентов, а еще он сказал, что я этот пенальти отобью. Не знаю, откуда у него была такая уверенность. С кем бы хотелось встретиться в 1/8 финала? Без разницы, главное, чтобы мы были готовы к этому», — сказал в интервью клубной пресс-службе Селихов.

Благодаря победе над «Легией» «Спартак» занял первое место в группе C и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.