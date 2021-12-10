Российский музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу «Спартака» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«Спартак» ударил по воротам два раза и забил из-за случайной ошибки. Почему бы самим не забить еще? Они подарили нам мяч. Иначе сыграли бы 0:0. За второй тайм «Спартак» не создал ничего. Это горе какое-то, просто жуть! Команда играла ужасно! Нам дали во втором тайме полный карт-бланш, а мы ни бить не умеем, ни отдать пас не можем. Кому это все надо? Увольнение Витории? С этими футболистами никто ничего не сделает. Нет на свете тренера, который что-то сделает с таким составом. Они же вылетят в следующе стадии. Такое везение бывает раз в жизни", — сказал Лоза «СЭ».

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.