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Вячеслав Фетисов — о победе над «Наполи»: «Спартак» всегда был еврокубковой командой»

12:00
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартаковцы молодцы, одержали важную победу. В чемпионате страны они проигрывают, а в еврокубках идут нормально. «Спартак» — еврокубковая команда, этим он всегда и отличался. Поможет ли выступление команды российскому футболу? Любой международный успех — это рост команды и игроков, так что все нормально», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» поднялся на первое место в группе C (7 очков). «Наполи» идет на второй строчке (7). Заключительный матч группового этапа российская команда проведет 9 декабря в Варшаве против польской «Легии».

 

 

 

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»