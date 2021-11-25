Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартаковцы молодцы, одержали важную победу. В чемпионате страны они проигрывают, а в еврокубках идут нормально. «Спартак» — еврокубковая команда, этим он всегда и отличался. Поможет ли выступление команды российскому футболу? Любой международный успех — это рост команды и игроков, так что все нормально», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» поднялся на первое место в группе C (7 очков). «Наполи» идет на второй строчке (7). Заключительный матч группового этапа российская команда проведет 9 декабря в Варшаве против польской «Легии».