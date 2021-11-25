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Маклаков назвал Спаллетти слабым человеком после отказа пожать руку Витории

11:05
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков оценил поступок тренера «Наполи» Лучано Спалетти. Итальянец не пожал руку тренеру «Спартака» Рую Витории после финального свистка.

«То, как поступил Спалетти с Руем Виторией, показывает, насколько высоки были амбиции. Тренер повел себя очень невоспитанно. Это полная потеря каких-то моральных граней. Надо рассматривать эпизод только на заседании УЕФА, потому что так поступают лишь слабые люди. Это Спалетти и подтвердил», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

«Спартак» обыграл «Наполи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»