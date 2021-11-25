Маклаков назвал Спаллетти слабым человеком после отказа пожать руку Витории

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков оценил поступок тренера «Наполи» Лучано Спалетти. Итальянец не пожал руку тренеру «Спартака» Рую Витории после финального свистка.

«То, как поступил Спалетти с Руем Виторией, показывает, насколько высоки были амбиции. Тренер повел себя очень невоспитанно. Это полная потеря каких-то моральных граней. Надо рассматривать эпизод только на заседании УЕФА, потому что так поступают лишь слабые люди. Это Спалетти и подтвердил», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

«Спартак» обыграл «Наполи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1.