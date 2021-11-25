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Шаронов считает победу «Спартака» над «Наполи» следствием работы Руя Витории

12:33
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«В начале, когда Руй только начинал, было видно, что «Спартак» хочет играть в атаку, потом что-то надломилось. Не знаю, в чем причина, они могут быть разные: процессы в клубе, либо что-то еще. Вчера приятно удивился, потому что победа над неаполитанцами — это работа тренера. В матче с «Наполи» я увидел тот «Спартак», который был в начале сезона. Понятно, что проблемы в обороне остались, на старте сезона их было больше. Команде нужно стабилизировать свою игру.

Витория — профессионал, выполняет свою работу. Вчера в матче он это доказал. Кто в матче был лучше, Селихов или Соболев? Я никогда не выделяю игроков, вчерашняя победа — это командная история. Селихов правильно сказал, что не он лучший игрок, а все футболисты. Поможет ли Соболев сборной в марте? Да, забил два гола, один с пенальти, но игру надо оценивать в целом. Если он будет показывать качественный футбол, который удовлетворит тренера, подойдет под стиль, тогда да, поможет, почему нет. Не всегда футболист может вписаться в ту манеру игры, которую строит главный. Еще многое зависит от Карпина», — приводит «РБ Спорт» слова Шаронова.

Благодаря победе над «Наполи» «Спартак» поднялся на первое место в группе C с 7 очками в 5 матчах. В заключительном, 6-м туре групповой стадии красно-белые встретятся с «Легией».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-sharonov-pobeda-nad-napoli-e-to-rabota-ruya-vitorii/

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Иван Торопцев все материалы автора

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