«Легия» в своем Twitter опубликовала сообщение о матче Лиги Европы против «Спартака».

«Время выиграть второй раунд», — говорится в сообщении.

Также к записи прикреплено видео из фильма «Рокки 4». Подразумевается, что Рокки Бальбоа — это «Легия», а «Спартак» — его соперник Иван Драго.

Согласно сюжету фильма, Рокки победил советского боксера Ивана Драго нокаутом.