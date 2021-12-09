«Время выиграть второй раунд». «Легия» сравнила себя с Рокки, а «Спартак» — с Иваном Драго
20:59
«Легия» в своем Twitter опубликовала сообщение о матче Лиги Европы против «Спартака».
«Время выиграть второй раунд», — говорится в сообщении.
Czas wygra? drug? rund? ?#LEGSPA #UEL pic.twitter.com/bFXbI3JDUs— Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) December 9, 2021
Также к записи прикреплено видео из фильма «Рокки 4». Подразумевается, что Рокки Бальбоа — это «Легия», а «Спартак» — его соперник Иван Драго.
Согласно сюжету фильма, Рокки победил советского боксера Ивана Драго нокаутом.
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