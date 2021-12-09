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«Время выиграть второй раунд». «Легия» сравнила себя с Рокки, а «Спартак» — с Иваном Драго

20:59
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«Легия» в своем Twitter опубликовала сообщение о матче Лиги Европы против «Спартака».

«Время выиграть второй раунд», — говорится в сообщении.

Также к записи прикреплено видео из фильма «Рокки 4». Подразумевается, что Рокки Бальбоа — это «Легия», а «Спартак» — его соперник Иван Драго.

Согласно сюжету фильма, Рокки победил советского боксера Ивана Драго нокаутом.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»