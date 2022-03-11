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Сегодня, 03:56

Тренер «Аталанты» рассказал о дружбе Миранчука и Малиновского

Евгений Козинов
Корреспондент
Джанпьеро Гасперини.
Фото Twitter

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини после победы над «Байером» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы похвалил Руслана Малиновского и Алексея Миранчука.

«Малиновский и его семья переживают очень тяжелые времена. Мы с командой проводим очень много времени, наблюдая за новостями. Ситуация вокруг России и Украины потрясла нас всех, возможно даже больше, чем коронавирус.

У Миранчука и Малиновского невероятная дружба. Люди важнее флагов и границ, Миранчук хороший парень, который тоже заслуживает уважения", — приводит слова Гасперини ТАСС со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ответная игра между «Байером» и «Аталантой» состоится через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:2
Байер
Голы
Арангис, 11 (0:1), Малиновский, 23 (1:1), Муриэль, 25 (2:1), Муриэль, 49 (3:1), Диаби, 63 (3:2)
Аталанта
Муссо Толой Джимсити (Паломино, 69) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Мехле, 78) Копмайнерс Фройлер де Рон Малиновский (Бога, 69) Муриэль (Миранчук, 78)
Байер
Градецки Та Баккер Тапсоба Фримпонг (Фосу-Менса, 80) Арангис Паласиос Вирц (Азмун, 85) Аларио (Коссуну, 62) Диаби Адли (Паулинью, 80)
Предупреждения
Толой 63’  -  Баккер 73’, Вирц 78’
Судьи
Йованович (Сербия)
Источник: https://tass.ru/sport/14034539
Алексей Миранчук
Руслан Малиновский
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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