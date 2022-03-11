Тренер «Аталанты» рассказал о дружбе Миранчука и Малиновского

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини после победы над «Байером» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы похвалил Руслана Малиновского и Алексея Миранчука.

«Малиновский и его семья переживают очень тяжелые времена. Мы с командой проводим очень много времени, наблюдая за новостями. Ситуация вокруг России и Украины потрясла нас всех, возможно даже больше, чем коронавирус.

У Миранчука и Малиновского невероятная дружба. Люди важнее флагов и границ, Миранчук хороший парень, который тоже заслуживает уважения", — приводит слова Гасперини ТАСС со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ответная игра между «Байером» и «Аталантой» состоится через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.