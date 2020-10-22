Сегодня, 22 октября, ЦСКА на выезде сыграет с «Вольфсбергом» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Игра начнется в 22.00 (мск).

В своей группе K команда Виктора Гончаренко также сыграет с загребским «Динамо» и «Фейеноордом».

Следить за матчем «Вольфсберг» — ЦСКА: вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Вольфсберг» — ЦСКА