«Вольфсберг» — ЦСКА: видеотрансляция матча Лиги Европы
20:50
Сегодня, 22 октября, ЦСКА на выезде сыграет с «Вольфсбергом» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Игра начнется в 22.00 (мск).
В своей группе K команда Виктора Гончаренко также сыграет с загребским «Динамо» и «Фейеноордом».
Следить за матчем «Вольфсберг» — ЦСКА: вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Вольфсберг» — ЦСКА
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