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«Вольфсберг» — ЦСКА: видеотрансляция матча Лиги Европы

20:50
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 22 октября, ЦСКА на выезде сыграет с «Вольфсбергом» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Игра начнется в 22.00 (мск).

В своей группе K команда Виктора Гончаренко также сыграет с загребским «Динамо» и «Фейеноордом».

Следить за матчем «Вольфсберг» — ЦСКА: вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Вольфсберг» — ЦСКА

Вольфсберг — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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