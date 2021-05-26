26 мая «Вильярреал» в Гданьске сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Начало встречи — 22:00 (московское время).

«Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в сезоне-2016/17: в финале англичане обыграли «Аякс» со счетом 2:0. «Вильярреал» впервые в истории вышел в финал турнира.

Следить за трансляцией матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» можно будет на сайте «СЭ» и в прямом эфире «Матч ТВ».

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» в пятый раз сыграют друг против друга. Ранее команды встречались в рамках группового турнира Лиги чемпионов (в сезонах 2005/06 и 2008/09). Все четыре игры завершились со счетом 0:0.

Видеотрансляция матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»