Дмитрий Хохлов назвал «Манчестер Юнайтед» фаворитом в матче финала Лиги Европы

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал».

«По составу и по играм для меня фаворитом является «Манчестер Юнайтед». «Вильярреал» добрался до финала благодаря общей работе тренерского штаба и игроков. Эмери — опытный тренер, который успешно выступает в этом турнире, но одного его везения явно бы не хватило», — Хохлов «СЭ».

Финал Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало в 22:00 по московскому времени.

(Мария Куцубеева)