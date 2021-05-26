Дмитрий Хохлов назвал «Манчестер Юнайтед» фаворитом в матче финала Лиги Европы
17:04
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал».
«По составу и по играм для меня фаворитом является «Манчестер Юнайтед». «Вильярреал» добрался до финала благодаря общей работе тренерского штаба и игроков. Эмери — опытный тренер, который успешно выступает в этом турнире, но одного его везения явно бы не хватило», — Хохлов «СЭ».
Финал Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало в 22:00 по московскому времени.
(Мария Куцубеева)
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