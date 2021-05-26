На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали в Польше
16:14
На фанатов «Манчестер Юнайтед» было совершено нападение возле бара в Гданьске, сообщает The Guardian.
Инцидент случился во вторник вечером. Несколько англичан получили незначительные травмы. Им помогали сотрудники бара. Мэр города Александра Дулькевич осудила произошедшее.
В Гданьске 26 мая должен состояться финал Лиги Европы, в котором «МЮ» сыграет против «Вильярреала». Начало поединка — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры
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