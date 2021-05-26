Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали в Польше

16:14
Теги:

На фанатов «Манчестер Юнайтед» было совершено нападение возле бара в Гданьске, сообщает The Guardian.

Инцидент случился во вторник вечером. Несколько англичан получили незначительные травмы. Им помогали сотрудники бара. Мэр города Александра Дулькевич осудила произошедшее.

В Гданьске 26 мая должен состояться финал Лиги Европы, в котором «МЮ» сыграет против «Вильярреала». Начало поединка — в 22.00 (мск).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2016
Все опросы
Кто выиграет финал Лиги Европы-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Дания: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Россия — Дания: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Словакам проиграли, могут ли быть проблемы с Данией? Права на сенсационные поражения у России больше нет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры