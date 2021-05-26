На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали в Польше

На фанатов «Манчестер Юнайтед» было совершено нападение возле бара в Гданьске, сообщает The Guardian.

Инцидент случился во вторник вечером. Несколько англичан получили незначительные травмы. Им помогали сотрудники бара. Мэр города Александра Дулькевич осудила произошедшее.

В Гданьске 26 мая должен состояться финал Лиги Европы, в котором «МЮ» сыграет против «Вильярреала». Начало поединка — в 22.00 (мск).