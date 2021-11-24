Ветеран ЦСКА считает, что у «Спартака» есть шансы в матче с «Наполи»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи».

«В прошлом матче «Спартак» после удаления Кофрие взялся за дело, все забегали, задвигались. У них получилась хорошая игра. В этот раз нужно также. Если они сегодня дружно возьмутся за работу, перебегают противников, то будет хороший футбол. У «Спартака» есть шанс на очки в матче с «Наполи». Верю, что они встрепенуться наконец», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

После четырех туров в группе С Лиги Европы «Спартак» (4 очка) идет последним, а «Наполи» (7 очков) занимает первое место. Матч этих команд пройдет сегодня, 24 ноября, на Открытие Банк Арене. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.