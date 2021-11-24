Итальянский агент рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Наполи»

Итальянский агент Дамиано Драго в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».

«В последнем туре «Наполи» уступил в гостях «Интеру». Это первое поражение неаполитанцев в лиге. Уступать никому не нравится. Это особенно касается европейских соревнований, когда играешь перед своими болельщиками. Совершенно точно «Наполи» будет пытаться взять реванш за поражение во втором туре группового этапа. Уверен, они едут в Москву только за победой. Им не помешают и травмы. Нельзя прикрываться одними повреждениями, потому что клуб — это больше, чем 11 игроков стартового состава. Несмотря на то, что у итальянцев точно не сыграют Инсинье, Политано и Осимхен, «Наполи» все равно обладает достаточно длинной скамейкой, чтобы заменить своих лидеров. Причём даже у «Спартака» будут отсутствовать некоторые футболисты. Но я уверен, что это не помешает нам увидеть красивую игру», — сказал Драго «СЭ».

Агент также рассказал, за счет чего «Спартак» сможет повторить сентябрьский успех.

«Все понимают, что «Спартак» сейчас переживает не лучшие времена. Однако зачастую хватает лишь одной игры, чтобы выправить любую, даже самую сложную ситуацию. Красно-белые уже показали в Неаполе, что они могут все. Им всего лишь нужно не ограничивать себя. Я уверен, что спартаковцы выйдут на поле и будут бесстрашными бойцами. Ситуация такова, что осталось две игры. Поэтому нам остается только ждать. Вперед, «Спартак»!», — добавил агент.

Встреча между «Спартаком» и «Наполи» пройдет 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».