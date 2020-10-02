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«Уверен, что ЦСКА выйдет в плей-офф». Бистрович оценил шансы армейцев после жеребьевки Лиги Европы

2 октября 2020, 23:45
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился с «СЭ» своими эмоциями после жеребьевки групповой стадии Лиги Европы.

— Думаю, что это очень интересная группа для нас и захватывающая группа для всех, — заявил он «СЭ». — Уверен, что будет очень хороший футбол, потому что подбор команд просто отличный. Например, «Динамо» долгое время является чемпионом своей страны и регулярно участвует в еврокубках. «Фейеноорд» мы постоянно видим в топ-3 голландской лиги, они всегда конкурируют с ПСВ и «Аяксом».

«Вольфсберг» — один из лидеров австрийского футбола. Их чемпионат выглядит очень качественно. Вся группа смотрится примерно равной и при этом сильной. Уверен, что ЦСКА сможем хорошо выступить с каждым из соперников и выйдет в следующую стадию. (Севастиан Терлецкий)

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