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ЦСКА начнет групповой этап Лиги Европы в Австрии

22:35
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала календарь матчей группового этапа Лиги Европы. Первый матч армейцы проведут на выезде против «Вольфсберга» в четверг, 22 октября. Начало — в 22.00 (мск).

Затем ЦСКА дома сыграет против загребского «Динамо» 29 октября в 19.55 (мск), а закончит первый круг на выезде против «Фейеноорда» 5 ноября в 23.00 (мск).

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