ЦСКА начнет групповой этап Лиги Европы в Австрии
22:35
Пресс-служба ЦСКА опубликовала календарь матчей группового этапа Лиги Европы. Первый матч армейцы проведут на выезде против «Вольфсберга» в четверг, 22 октября. Начало — в 22.00 (мск).
Затем ЦСКА дома сыграет против загребского «Динамо» 29 октября в 19.55 (мск), а закончит первый круг на выезде против «Фейеноорда» 5 ноября в 23.00 (мск).
? Календарь #ЦСКА в ЛЕ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2020
? 22 октября, 22:00 мск
?? #ВольфсбергЦСКА
? 29 октября, 19:55 мск
?? #ЦСКАзагреб
? 5 ноября, 23:00 мск
?? #ФейеноордЦСКА
? 26 ноября, 20:55 мск
?? #ЦСКАфейеноорд
? 3 декабря, 20:55 мск
?? #ЦСКАвольфсберг
? 10 декабря, 23:00 мск
?? #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/NitEx0Mnwr
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