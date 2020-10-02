ЦСКА начнет групповой этап Лиги Европы в Австрии

Пресс-служба ЦСКА опубликовала календарь матчей группового этапа Лиги Европы. Первый матч армейцы проведут на выезде против «Вольфсберга» в четверг, 22 октября. Начало — в 22.00 (мск).

Затем ЦСКА дома сыграет против загребского «Динамо» 29 октября в 19.55 (мск), а закончит первый круг на выезде против «Фейеноорда» 5 ноября в 23.00 (мск).