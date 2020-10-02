Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Армейцы попали в квартет К, где сыграют против загребского «Динамо», «Фейеноорда» и «Вольфсберга».

— И «Фейеноорд», и загребское «Динамо» — серьезные соперники, — сказал Грушевский «СЭ». — С «Фейеноордом» матчи будут сочными — в Голландии много забивают, не принято играть в «автобусы».

Надеюсь, Влашич выдаст два суперматча против соотечественников, а Бистрович пару своих фирменных «пушек» положит.

«Вольфсберг» для меня не очень понятная команда, но судя по тому, что сейчас чемпионат Австрии в порядке, считать их жертвой, командой-дарительницей очков не стоит. Я не удивлюсь, что с австрийцами играть будет тяжелее, чем с «Фейеноордом».

— Не будет повторения прошлогоднего сценария?

— В прошлом году ЦСКА, мягко говоря, оплошал, а грубо выражаясь, опозорился в своей далеко не выдающейся группы. У нас не остается других вариантов, кроме как выходить в плей-офф. Мне кажется, на этот раз ЦСКА выступит существенно лучше.

— Не будет ли такой ситуации, что придется выбирать между борьбой за евровесну и гонкой в чемпионате?

— Известно, что Лига Европы — неудобный турнир с точки зрения расписания. Зато у ЦСКА сейчас приличная обойма. Тот же Бистрович сейчас мало времени проводит на поле, Сигурдссон мало играет. Я думаю, в Лиге Европы получат больше практики те, кто недоигрывает в чемпионате. И мне кажется, что мы увидим евродебют вратаря Торопа. (Константин Колмаков)