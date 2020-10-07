ЦСКА назвал заявку на групповой турнир Лиги Европы

ЦСКА опубликовал заявку клуба на групповой турнир Лиги Европы.

В нее вошли

вратари — Акинфеев, Тороп

защитники — Мариу Фернандес, Фукс, Васин, Котин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Дивеев

полузащитники — Ахметов, Влашич, Дзагоев, Сигурдссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Бистрович, Тикнизян, Обляков

нападающие — Чалов, Эджуке, Гайч, Шкурин

В список «В» вошли:

вратарь — Боков

защитник — Конюхов

полузащитники — Аванесян, Дауров

нападающие — Ушаков, Яковлев

В списке армейцев отсутствует защитник Кирилл Набабкин, который восстанавливается от разрыва передней крестообразной связки правого колена. Травму футболист получил в августе в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:2).

Матчи группового турнира Лиги Европы пройдут с 22 октября по 10 декабря. ЦСКА сыграет в группе K с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».