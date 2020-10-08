Стало известно, сколько получит ЦСКА за участие в групповом турнире Лиги Европы

УЕФА на официальном сайте опубликовал призовой фонд Лиги Европы, детально объяснив, какие выплаты и за что будут производиться.

Выплата всем 48 участникам группового турнира автоматически составит 2,92 миллиона евро. Данную сумму ЦСКА получит при любых раскладах.

За каждую победу в матче группового этапа клуб получит 500 тысяч евро, за ничью — 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тысяч с каждой ничьей) будут перераспределены среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед. За победу в группе полагается бонус в размере 1 миллиона евро. За 2-е место будет выплачено 500 тысяч.

Выплаты участникам плей-офф: выход в 1/16 финала — по 0,5 миллиона, выход в 1/8 финала — по 1,1 миллиона, выход в 1/4 финала — по 1,5 миллиона, выход в полуфинал — по 2,4 миллиона, выход в финал — по 4,5 миллиона. Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 миллиона евро. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге за 10 лет получит одну долю (71 430 евро), клуб с наивысшим рейтингом — 48 долей (3,42 миллиона).