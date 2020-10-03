«Даже выйти с третьего места в Лигу Европы будет крайне непросто». Деменко оценил группу «Локомотива»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что «Локомотиву» будет непросто выйти из группы Лиги чемпионов. Красно-зеленые сыграют с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— Наверное, «железнодорожникам» досталась самая тяжелая группа из всех трех, куда попали российские команды, — цитируют «Известия» Деменко. — «Локо» будет сложно при всем к нему уважении. «Бавария» и «Атлетико» — это врагу не пожелаешь. Да и «Ред Булл» хорош. Понятно, что «Локомотив» будет биться. Надеюсь, ажиотаж к этим матчам появится большой, тем более если УЕФА разрешит допускать зрителей на трибуны. Но даже выйти с третьего места в Лигу Европы будет крайне непросто.