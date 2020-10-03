Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Даже выйти с третьего места в Лигу Европы будет крайне непросто». Деменко оценил группу «Локомотива»

05:29
Теги:

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что «Локомотиву» будет непросто выйти из группы Лиги чемпионов. Красно-зеленые сыграют с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— Наверное, «железнодорожникам» досталась самая тяжелая группа из всех трех, куда попали российские команды, — цитируют «Известия» Деменко. — «Локо» будет сложно при всем к нему уважении. «Бавария» и «Атлетико» — это врагу не пожелаешь. Да и «Ред Булл» хорош. Понятно, что «Локомотив» будет биться. Надеюсь, ажиотаж к этим матчам появится большой, тем более если УЕФА разрешит допускать зрителей на трибуны. Но даже выйти с третьего места в Лигу Европы будет крайне непросто.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1068816/aleksei-fomin/vsekh-sopernikov-krasnodara-v-lige-chempionov-pobezhdat-mozhno

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2387
Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Жеребьевка группового турнира




Прямой эфир
Прямой эфир