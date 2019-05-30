Унаи Эмери: "Финал Лиги Европы - это часть процесса, и мы еще только на старте"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после поражения от "Челси" в финале Лиги Европы (1:4) отметил, что это лишь часть процесса развития команды. По его мнению, "канониры" были наказаны за свои ошибки.

- В нашем составе есть игроки с именем, есть молодые футболисты, - цитирует пресс-служба УЕФА Эмери. - Опыт этого сезона нам поможет. В следующем году эти игроки нам будут нужны, также нужно усилить состав, чтобы сделать следующий шаг. Нам есть, куда расти. Мы стали сильнее, но этого мало. Нужно прибавлять больше, расти дальше. Многие наши игроки молоды. Это был их первый финал, и им есть куда прибавлять.

Хочу, чтобы болельщики знали - это часть процесса, и мы еще только на старте. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в премьер-лиге. Сейчас мы разочарованы, но мы совершили небольшой шаг вперед.

Мы знали, что будет тяжело. Мы старались, работали, но сейчас "Челси" сильнее. Мои поздравления. Мы хорошо играли в первом тайме, и соперник не создал почти ничего, кроме того удара с сейвом Чеха. "Челси" сыграл эффективно, и первый гол изначально значил очень многое. Надо оставаться спокойными, а мы допустили ошибки и были наказаны.

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