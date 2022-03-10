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Сегодня, 01:40

Тренер «Лиона» Бос: «Без ВАР результат не был бы заслуженным, и мы бы проиграли «Порту» 1:2»

Тренер «Лиона» Петер Бос считает, что без ВАР команды бы проиграла «Порту» 1:2
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Лиона» Петер Бос прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Порту» играл хорошо, но мы показали, что у нас тоже хорошая команда. ВАР приносит много хорошего в футбол. Без ВАР результат не был бы заслуженным, и мы бы проиграли 1:2. У нас есть преимущество, но все еще впереди. Еще ничего не решено, поэтому нам придется приложить максимум усилий, чтобы повторить этот результат в ответной встрече. Теперь «Порту» знает, что у нас тоже хорошая команда. Мы играли вместе, и наш анализ «Порту» сегодня принес свои плоды", — приводит слова тренера сайт клуба.

Единственный гол в матче забил на 59-й минуте Лукас Пакета.

Ответная встреча между командами пройдет 17 марта в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. do Dragao (Порту)
Порту
0:1
Лион
Голы
Лукас Пакета, 59 (0:1)
Порту
Кошта Пепе (Рубен Семеду, 46) Сануси Мбемба Жоао Мариу (Виейра, 80) Урибе Витинья Отавиу (Шику Консейсау, 88) Тареми (Галену, 80) Пепе Эванилсон (Мартинес, 72)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Дюбуа (Густо, 82) Лукас Пакета Февр (Ауар, 80) Тиагу Мендес Какере Ндомбеле Токо Экамби Дембеле
Предупреждения
Отавиу 74’, Шику Консейсау 90+6’  -  Дюбуа 63’
Судьи
Мартинес (Испания)
Источник: https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2022/03/09/porto-ol-les-reactions-dapres-match
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