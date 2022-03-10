Тренер «Лиона» Бос: «Без ВАР результат не был бы заслуженным, и мы бы проиграли «Порту» 1:2»

Главный тренер «Лиона» Петер Бос прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Порту» играл хорошо, но мы показали, что у нас тоже хорошая команда. ВАР приносит много хорошего в футбол. Без ВАР результат не был бы заслуженным, и мы бы проиграли 1:2. У нас есть преимущество, но все еще впереди. Еще ничего не решено, поэтому нам придется приложить максимум усилий, чтобы повторить этот результат в ответной встрече. Теперь «Порту» знает, что у нас тоже хорошая команда. Мы играли вместе, и наш анализ «Порту» сегодня принес свои плоды", — приводит слова тренера сайт клуба.

Единственный гол в матче забил на 59-й минуте Лукас Пакета.

Ответная встреча между командами пройдет 17 марта в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».