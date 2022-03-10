Антони Лопеш оценил победу «Лиона» над «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы все еще должны быть осторожны, потому что предстоит ответный матч. Знали, что против «Порту» будет трудно играть, потому что они занимают первое место в своей лиге. Мы были очень хороши и выиграли 1:0 в гостях. ВАР сделал свое дело, но мы также провели очень хороший матч. Должны извлечь выгоду из этой игры, чтобы также сыграть против «Порту» в ответном матче», — приводит слова Лопеша сайт «Лиона».

Ответная встреча между командами пройдет 17 марта в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».