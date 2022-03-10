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Сегодня, 00:10

Антони Лопеш оценил победу «Лиона» над «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Анна Горшкова
Корреспондент

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы все еще должны быть осторожны, потому что предстоит ответный матч. Знали, что против «Порту» будет трудно играть, потому что они занимают первое место в своей лиге. Мы были очень хороши и выиграли 1:0 в гостях. ВАР сделал свое дело, но мы также провели очень хороший матч. Должны извлечь выгоду из этой игры, чтобы также сыграть против «Порту» в ответном матче», — приводит слова Лопеша сайт «Лиона».

Ответная встреча между командами пройдет 17 марта в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. do Dragao (Порту)
Порту
0:1
Лион
Голы
Лукас Пакета, 59 (0:1)
Порту
Кошта Пепе (Рубен Семеду, 46) Сануси Мбемба Жоао Мариу (Виейра, 80) Урибе Витинья Отавиу (Шику Консейсау, 88) Тареми (Галену, 80) Пепе Эванилсон (Мартинес, 72)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Дюбуа (Густо, 82) Лукас Пакета Февр (Ауар, 80) Тиагу Мендес Какере Ндомбеле Токо Экамби Дембеле
Предупреждения
Отавиу 74’, Шику Консейсау 90+6’  -  Дюбуа 63’
Судьи
Мартинес (Испания)
Источник: https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2022/03/09/porto-ol-les-reactions-dapres-match
Антони Лопеш
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