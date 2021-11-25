Тренер «Лацио» Сарри не пришел на пресс-конференцию после матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не появился на пресс-конференции после матча Лиги Европы против «Локомотива» (3:0).

Автобус «Лацио» уже уехал. Тренер команды зашел в автобус со всеми игроками.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Педро.