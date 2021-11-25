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Тренер «Лацио» Сарри не пришел на пресс-конференцию после матча с «Локомотивом»

25 ноября, 23:50
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не появился на пресс-конференции после матча Лиги Европы против «Локомотива» (3:0).

Автобус «Лацио» уже уехал. Тренер команды зашел в автобус со всеми игроками.

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Педро.

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Леонид Волотко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»