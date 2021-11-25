Мачей Рыбус: «Локомотив» хорошо сыграл в первом тайме, а во втором повлияли два пенальти»
25 ноября, 23:43
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус прокомментировал поражение от «Лацио» (0:3) в Лиге Европы.
«Первый тайм был хорошим, - сказал Рыбус. - Во втором повлияли два пенальти. После второго гола «Лацио» полностью контролировал матч. По интенсивности сегодняшняя игра, конечно, отличается от того, что есть в премьер-лиге.
Уровень «Лацио» очень высокий – на будущее для нас этот хороший урок. Особенно для молодых игроков, которых очень много у нас в составе. Впереди заключительная встреча с «Марселем», еще есть шансы на Лигу конференций».
В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Педро
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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