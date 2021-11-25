Мачей Рыбус: «Локомотив» хорошо сыграл в первом тайме, а во втором повлияли два пенальти»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус прокомментировал поражение от «Лацио» (0:3) в Лиге Европы.

«Первый тайм был хорошим, - сказал Рыбус. - Во втором повлияли два пенальти. После второго гола «Лацио» полностью контролировал матч. По интенсивности сегодняшняя игра, конечно, отличается от того, что есть в премьер-лиге.

Уровень «Лацио» очень высокий – на будущее для нас этот хороший урок. Особенно для молодых игроков, которых очень много у нас в составе. Впереди заключительная встреча с «Марселем», еще есть шансы на Лигу конференций».

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Также отличился Педро