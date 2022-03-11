Тренер «Галатасарая» после ничьей с «Барселоной» рассказал о дружбе с Хави

Главный тренер «Галатасарая» Доменек Торрен прокомментировал ничью с «Барселоной» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Хави — мой друг. После игры я сказал ему, что мы с нетерпением ждем возможности принять его подопечных в Стамбуле. Сегодня мы продемонстрировали отличную физическую готовность — прибавляем всей командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Торрена.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.