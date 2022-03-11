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Сегодня, 04:59

Педри объяснил, чего не хватило «Барселоне» в матче с «Галатасараем»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Педри после ничьей с «Галатасараем» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы объяснил, в чем команда сыграла недостаточно хорошо.

«Мы были недостаточно быстры: не тот темп движения мяча по полю. Также нас не хватало в прессинге. Хотя во втором тайме и стали действовать лучше, но все равно теперь нужно отправляться в Турцию за победой», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:0
Галатасарай
Барселона
тер Штеген Дест Араухо (Пике, 46) Жорди Альба Гарсия Педри де Йонг Гонсалес (Бускетс, 46) Депай (Обамеянг, 61) Траоре (де Йонг, 80) Торрес (Дембеле, 46)
Галатасарай
Пенья ван Анхолт Нельссон Маркан Боэй Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Фегули (Чикылдэу, 79) Керем Актюркоглу (Барис Йылмаз, 90+2) Бабел (Эмре Кылынч, 69) Мостафа Мохамед (Гомис, 68)
Предупреждения
Депай 35’, Жорди Альба 89’  -  Беркан Кутлу 31’, Тайлан Антальялы 77’
Судьи
Бастьен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033399--barcelona-vs-galatasaray/
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