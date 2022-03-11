Педри объяснил, чего не хватило «Барселоне» в матче с «Галатасараем»

Полузащитник «Барселоны» Педри после ничьей с «Галатасараем» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы объяснил, в чем команда сыграла недостаточно хорошо.

«Мы были недостаточно быстры: не тот темп движения мяча по полю. Также нас не хватало в прессинге. Хотя во втором тайме и стали действовать лучше, но все равно теперь нужно отправляться в Турцию за победой», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.