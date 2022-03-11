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Сегодня, 04:20

Луис Муриэль: «Аталанте» нужна была такая победа»

Луис Муриэль прокомментировал победу «Аталанты» над «Байером»
Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль прокомментировал победу над «Байером» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Нам нужна была такая победа на глазах у болельщиков — хорошая игра, много голов. Жаль, что мы пропустили второй гол, хотя могли забить и больше, но одержали важную победу и подходим к ответной игре с преимуществом.

Я всегда стараюсь сохранять спокойствие, усердно работать и заново набирать форму. Было много мелких травм: забивал, а потом снова останавливался. Хочу попытаться забить еще много голов до конца сезона», — цитирует Football Italia Муриэля.

Ответная игра между «Байером» и «Аталантой» состоится через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:2
Байер
Голы
Арангис, 11 (0:1), Малиновский, 23 (1:1), Муриэль, 25 (2:1), Муриэль, 49 (3:1), Диаби, 63 (3:2)
Аталанта
Муссо Толой Джимсити (Паломино, 69) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Мехле, 78) Копмайнерс Фройлер де Рон Малиновский (Бога, 69) Муриэль (Миранчук, 78)
Байер
Градецки Та Баккер Тапсоба Фримпонг (Фосу-Менса, 80) Арангис Паласиос Вирц (Азмун, 85) Аларио (Коссуну, 62) Диаби Адли (Паулинью, 80)
Предупреждения
Толой 63’  -  Баккер 73’, Вирц 78’
Судьи
Йованович (Сербия)
Луис Муриэль
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Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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