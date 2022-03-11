Луис Муриэль: «Аталанте» нужна была такая победа»

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль прокомментировал победу над «Байером» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Нам нужна была такая победа на глазах у болельщиков — хорошая игра, много голов. Жаль, что мы пропустили второй гол, хотя могли забить и больше, но одержали важную победу и подходим к ответной игре с преимуществом.

Я всегда стараюсь сохранять спокойствие, усердно работать и заново набирать форму. Было много мелких травм: забивал, а потом снова останавливался. Хочу попытаться забить еще много голов до конца сезона», — цитирует Football Italia Муриэля.

Ответная игра между «Байером» и «Аталантой» состоится через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.