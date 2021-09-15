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Таски назвал «Легию» самой слабой командой группы ЛЕ: «Ничья будет для «Спартака» равносильна поражению»

14:35
Сердар Таски. Фото «СЭ»
Сердар Таски. Фото «СЭ»
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Бывший игрок «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски поделился с «СЭ» ожиданиями от игры красно-белых против варшавской «Легии» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Я ожидаю, что «Спартак» сегодня победит или, по-крайней мере, должен победить «Легию». Все остальные результаты, в том числе ничья, в моих глазах — поражение.

Я считаю, что «Легия» — самая слабая команда в группе. Они очень плохо начали этот сезон в своей лиге. Если «Спартак» хочет выйти в следующий раунд, он должен выиграть обе игры у «Легии».

«Наполи» и «Лестер», на мой взгляд, на шаг впереди «Спартака». Так что финишировать первым или вторым в группе будет непросто!", — сказал Таски «СЭ».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).

Спартак — Легия

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Данил Алешин все материалы автора

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