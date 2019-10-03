Судья не назначил пенальти в пользу «Краснодара»
3 октября 2019, 23:43
На 77-й минуте матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Краснодар» — «Хетафе» ошибся арбитр Иван Бебек, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Кабрера, не пытаясь сыграть в мяч, сбил Берга, нарушив правила в своей штрафной площади. Однако хорватский рефери продолжил игру. (Александр Бобров)
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур
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