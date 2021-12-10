Стали известны все возможные соперники «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы

После завершения группового этапа Лиги Европы определились все потенциальные соперники «Зенита» в 1/16 финала турнира или нокаут-раунде, как эта стадия называется на официальном сайте УЕФА.

По регламенту турнира в 1/16 финала команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, встречаются с клубами, спустившимися из Лиги чемпионов.

Возможными соперниками «Зенита» являются:

«Рейнджерс» (Шотландия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Брага» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Динамо» З (Хорватия).

Помимо «Зенита» в нокаут-раунд Лиги Европы из Лиги чемпионов перешли:

«Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Боруссия» Д (Германия), «Шериф» (Молдавия), «Барселона» (Испания), «Аталанта» (Италия), «Севилья» (Испания).

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне (начало в 15.00 по московскому времени). Команды, ставшие вторыми в группах ЛЕ, будут «сеяными», спустившиеся из Лиги чемпионов — «несеяными». «Сеяные» первые матчи проведут на выезде, ответные — на своем поле. Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные — 24 февраля.