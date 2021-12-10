«Локомотив» занял четвертое место в группе Лиги Европы. Итоговая турнирная таблица

«Локомотив» занял четвертое место в группе Е Лиги Европы.

В матче шестого тура группового турнира «Локомотив» проиграл «Марселю» со счетом 1:0.

Группа E И В Н П М О Галатасарай 6 3 3 0 7-3 12 Лацио 6 2 3 1 7-3 9 Марсель 6 1 4 1 6-7 7 Локомотив 6 0 2 4 2-9 2

Таким образом российская команда не сыграет весной в еврокубках. «Галатасарай» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Лацио» — в 1/16. «Марсель» сыграет в Лиге конференций.