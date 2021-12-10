«Локомотив» занял четвертое место в группе Лиги Европы. Итоговая турнирная таблица
01:03
«Локомотив» занял четвертое место в группе Е Лиги Европы.
В матче шестого тура группового турнира «Локомотив» проиграл «Марселю» со счетом 1:0.
|
Группа E
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Галатасарай
|
6
|
3
|
3
|
0
|
7-3
|
12
|
Лацио
|
6
|
2
|
3
|
1
|
7-3
|
9
|
Марсель
|
6
|
1
|
4
|
1
|
6-7
|
7
|
Локомотив
|
6
|
0
|
2
|
4
|
2-9
|
2
Таким образом российская команда не сыграет весной в еврокубках. «Галатасарай» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Лацио» — в 1/16. «Марсель» сыграет в Лиге конференций.
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