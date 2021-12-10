Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Локомотив» занял четвертое место в группе Лиги Европы. Итоговая турнирная таблица

01:03
Теги:

«Локомотив» занял четвертое место в группе Е Лиги Европы.

В матче шестого тура группового турнира «Локомотив» проиграл «Марселю» со счетом 1:0.

Группа E

И

В

Н

П

М

О

Галатасарай

6

3

3

0

7-3

12

Лацио

6

2

3

1

7-3

9

Марсель

6

1

4

1

6-7

7

Локомотив

6

0

2

4

2-9

2

Таким образом российская команда не сыграет весной в еврокубках. «Галатасарай» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Лацио» — в 1/16. «Марсель» сыграет в Лиге конференций.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Госдеп опроверг данные о соглашении между Байденом и Путиным по Украине
0
Материалы сюжета: Лига Европы — жеребьевка плей-офф, первый раунд, «Зенит» и «Спартак», команды и пары соперников, даты матчей