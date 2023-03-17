«МЮ» — «Севилья», «Ювентус» — «Спортинг» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

1-я пара — «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»

2-я пара — «Ювентус» — «Спортинг»

3-я пара — «Байер» — «Юнион»

4-я пара — «Фейеноорд» — «Рома»

Победители первых двух пар встретятся в полуфинале, в другой 1/2 финала — победители третьей и четвертой пар.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля. Полуфиналы пройдут 11 мая, ответные встречи будут сыграны 18 мая. Финал состоится 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.