Аллегри — о сопернике по полуфиналу Лиги Европы: «Я ожидал, что это будет «Севилья»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей».

«Я ожидал, что это будет «Севилья», потому что это сильная команда, которая много раз выигрывала Лигу Европы», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

«Севилья» в четвертьфинале турнира обыграла «МЮ» с общим счетом 5:2.

Встреча команд в полуфинале Лиги Европы состоится 11 мая. Начало — в 22.00 мск.