Дибала хочет выйти в финал Лиги Европы с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Фейеноордом» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Когда они забили, я немного испугался, но мы сравняли счет, а затем выиграли в дополнительное время. Мы все хотим победить, у тренера невероятный менталитет. Он сказал нам, что игра будет такой сложной. Эта команда знает, что значит побеждать в Европе, у нее есть менталитет. Осталось всего несколько игр, поэтому мы надеемся продолжать в том же духе и вывести «Рому» в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Римская команда победила по сумме двух матчей со счетом 4:2. В полуфинале Лиги Европы команда Жозе Моуринью встретится с «Байером».